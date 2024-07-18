Новичок РПЛ "Химки" планирует укрепить оборону перед стартом РПЛ. Как сообщает "Чемпионат", состав команды может пополнить испанский правый защитник Дани Фернандес. Сообщается, что 27-летний правый защитник в ближайшее время подпишет с "Химками" контракт и присоединится к клубу на правах свободного агента.
Дани Фернандес является воспитанником мадридского "Реала". Последним клубом в карьере футболиста был испанский "Расинг". С лета 2024-го года Фернандес находится без клуба.
"Чемпионат": воспитанник "Реала" Дани Фернандес близок к переходу в "Химки"
Испанский защитник Дани Фернандес в ближайшее время станет игроком подмосковных "Химок".
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