"Вы меня очень сильно рассмешили. Я всегда говорил, что сборной России лучше играть, чем не играть. С другой стороны, выступать же надо против футбольных команд. А это сборные отелей, а не команды. Не хочется, чтобы повторилась история, как с матчем со сборной Кубы. Можно с кем угодно играть, но себя же тоже надо уважать", - сказал Мостовой.
Сборную России пригласили принять участие в международном турнире, который пройдет этой осенью во вьетнамском городе Хошимин. Команда Валерия Крапина в случае своего участия сможет сыграть с национальными командами Вьетнама и Малайзии. В рейтинге сборных ФИФА эти сборные занимают 116-ю и 100-ю строчки соответственно, а российская сборная располагается на 33-й позиции. Ранее сообщалось, что россияне смогут провести товарищескую встречу с Замбией. В последних контрольных играх сборная России обыграла сборные Сербии и Белоруссии с одинаковым счетом 4:0. В ноябре 2023 года подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Кубы со счетом 8:0.
Источник: "Советский спорт"
Мостовой - о потенциальных соперниках сборной России: Вьетнам и Малайзия - это сборные отелей, а не команды
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное участие национальной команды в турнире со сборными Вьетнама и Малайзии.
Фото: РИА Новости