"Галактионов мне звонил, интересовался моим мнением. Я его брал в возрасте 21 года, за сезон работы с нами он добавил. В основном Маркиньос играл у меня на левом фланге. Он не 10-й номер, поэтому вряд ли заменит Глушенкова. Другой вопрос, что он не был основным игроком. Здесь главный вопрос - насколько игрок сделает клуб сильнее. И вопрос цены-качества. Но здесь тоже только клуб может знать, сколько они готовы отдать за него", - заявил Черчесов.
Ранее стало известно об интересе к бразильскому вингеру венгерского "Ференцвароша" со стороны московского "Локомотива". По данным СМИ, "железнодорожники" уже сделали официальное предложение по футболисту. Красно-зеленые планируют осуществить трансфер, ориентировочно, за 2.8 миллиона евро.
В составе "Ференцвароша" Маркиньос выступает с февраля 2022-го года. За трансфер бразильца клуб из Будапешта заплатил "Атлетико Минейро" 1.65 миллиона евро. В минувшем сезоне 24-летний вингер оформил 7+10 по системе гол+пас в 48-ми матчах за "Ференцварош" во всех турнирах.
Станислав Черчесов возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021-го года по июль 2023-го.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов: Маркиньос из "Ференцвароша" вряд ли заменит Глушенкова в "Локомотиве"
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал интерес "Локомотива" к вингеру "Ференцвароша" Маркиньосу.
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