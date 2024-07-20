"Понимаете, это все теории - как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: "Легко вам говорить, когда вы там не играете". Но команда играет в современный и качественный футбол. Верю ли, что нам вернут в еврокубки в ближайшие четыре года? Я верю", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, а также завоевал Кубок страны, одержав победу в Суперфинале турнира над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1. В летнее трансферное окно петербуржцы приобрели голкипера калининградской "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива". Сегодня, 20-го июля, петербуржцы сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в 1-м туре РПЛ.
Напомним, что российские клубы были исключены из еврокубков после начала СВО на территории Украины в феврале 2022 года.
Александр Медведев верит, что российские клубы вернут в еврокубки в ближайшие четыре года
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев считает, что российские клубы могут вернуть в еврокубки в ближайшие четыре года.
Фото: ФК "Зенит"