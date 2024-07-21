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Легионер из "Акрона" считает, что РПЛ входит в топ-6 лиг Европы

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Новоиспеченный игрок "Акрона" Алекса Джурасович считает, что уровень Российской Премьер-Лиги достаточно высок.
Фото: ФК "Акрон"
"Российский футбол очень хороший. Он гораздо интенсивнее и быстрее, чем сербский. РПЛ точно входит в топ-6 лиг Европы", - цитирует слова игрока Sport24.

Напомним, что Алекса Джурасович присоединился к команде 1 июля 2024 года, подписав контракт с "Акроном" на 4 года. Прошлым клубом опорного полузащитника является "Спартак Суботица", в составе которого он провел 114 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Акрон Чемпионат России ПЛ
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