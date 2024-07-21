"Лунёв произвёл впечатление монолитного вратаря в матче с "Факелом"? Могу согласиться. Да, всё действительно так и есть", - сказал Гафин.
В минувшую субботу московское "Динамо" провело свой первый матч в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В первом туре бело-голубые на своем поле обыграли воронежский "Факел" со счетом 3:1. Голами в составе московского клуба отметились Иван Лепский, Муми Нгамалё и Ярослав Гладышев, за гостей отличился Евгений Марков.
Во втором туре бело-голубые встретятся с московским "Локомотивом", встреча состоится 27 июля домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена".
Напомним, этим летом "Динамо" покинул голкипер Антон Шунин, который провел в московской команде всю свою карьеру. Клуб приобрел 32-летнего вратаря Андрея Лунева на правах свободного агента, ранее он выступал за азербайджанский "Карабах" и петербургский "Зенит".
Источник: "Чемпионат"
Гафин: Лунёв произвёл впечатление монолитного вратаря в матче с "Факелом"
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин оценил игру нового голкипера команды Андрея Лунёва в матче 1-го тура РПЛ с "Факелом" (3:1).
Фото: ФК "Динамо"