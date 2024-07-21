"Пропустили два гола. У соперника были еще моменты забить. Мы тоже создали несколько неплохих моментов. Самой главной ошибкой было то, что мы допускали много контратак "Оренбурга". Это было ключевой угрозой от соперника. Мы пропустили много контратак, что привело к проигрышу", - цитирует Денисова "СЭ".
Вчера, 21-го июля, московский "Спартак" на выезде уступил "Оренбургу" в первом туре РПЛ со счётом 0:2. Этот матч стал первым официальным для Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых. В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с подмосковными "Химками", которые сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" в 1-м туре (1:1).
Напомним, что руководство московского "Спартака" в апреле отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, который руководил командой с лета 2022 года. По окончании сезона-2023/2024 на место испанского специалиста был назначен Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Защитник "Спартака" Денисов: мы пропустили много контратак, что привело к проигрышу от "Оренбурга"
Защитник "Спартака" Даниил Денисов прокомментировал поражение от "Оренбурга" в 1-м туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Спартак"