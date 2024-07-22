"Ничья в матче с "Ахматом" - это не так уж и плохо. Мы знаем, что это хорошая команда, они хорошо себя показывают, расслабляться нельзя. Да, ничья - это только одно очко, но и это хорошо", - цитирует Олусегуна "Матч ТВ".
Вчера, 21-го июля, "Краснодар" сыграл вничью на выезде с грозненским "Ахматом" (1:1) - забитыми мячами отличились: Никита Кривцов и Владислав Камилов. Олусегун провёл за "Краснодар" во всех турнирах 74 встречи и отметился 9-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 2,8 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, грозненский клуб расположился на 10-й строчке.
Нападающий "Краснодара" Олусегун: ничья в матче с "Ахматом" - это не так уж и плохо
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался о ничьей с "Ахматом" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"