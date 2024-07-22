"В руководстве "Зенита" и тренерском штабе должны поставить задачу, что в сезоне-2024/25 забить 100 мячей, включая игры в Кубке России и чемпионата. Так будет интересно, играть на то, чтобы забить 100 голов. Будет символично, если "Зенит" в год своего 100-летия забьёт 100 голов. В заключении бросаю вызов! Забьёте ли вы 100 мячей?", — цитирует Селюка "Евро-Футбол.Ру".
Датой основания петербургского "Зенита" считается 19 мая 1925 года. Поэтому сезон-2024/25 считается юбилейным для сине-бело-голубых. "Зенит" уже провёл две официальные игры, в которых одержал победы и в общей сложности забил 8 мячей - в Суперкубке России против "Краснодара" (4:2) и в первом туре РПЛ против "Крыльев Советов" (4:0).
Следующий матч петербуржцы проведут 27 июля в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. В Казане им будет противостоять местный "Рубин".
Агент Селюк бросил "Зениту" вызов, что клуб не забьёт 100 голов в юбилейном сезоне
Футбольный агент Дмитрий Селюк бросил петербургскому "Зениту" вызов, что клуб не забьёт во всех официальных матчах юбилейного сезона 100 голов.
Фото: ФК "Зенит"