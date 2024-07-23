По информации источника, сине-бело-голубые приняли решение расстаться с натурализованным бразильцем из-за его физического состояния. По мнению тренерского штаба, оно не позволяет ему вернуться на прежний уровень.
Напомним, Фернандес заключил контракт с "Зенитом" в 2023 году, трудовое соглашение было рассчитано на год с возможностью продлить еще на один сезон. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Марио Фернандес провел за "Зенит" 12 матчей и не отличился результативными действиями.
"РБ Спорт"
"РБ Спорт": защитник Марио Фернандес покинет "Зенит" до конца июля
Защитник Марио Фернандес покинет петербургский "Зенит" до конца июля.
Фото: ФК "Зенит"