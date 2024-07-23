- У "Нижнего Новгорода" сырая команда, а в обороне они даже и не знают, как нужно играть, просто ужасно в обороне у них: они не страхуют друг друга. Все это было видно в их матче с "Рубином". Не спорю, они бегунки хорошие, и способны в стане противника навести панику. Работоспособность есть. Могут за счёт физической готовности что-то сделать. Но класса у них, конечно же, маловато.
ЦСКА встречаться с "Нижним Новгородом" в следующем туре. Видно, что по классу армейцы на две головы выше соперника. Но, если они будут долго разыгрывать мяч, то могут поплатиться за это голом. Тем не менее потом они так же, как и "Рубин", могут прибавить в движении, и все будет нормально. Самое главное в матче с этой командой - не расслабляться.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: "ПАРИ НН" плохо играет в обороне, класса у него маловато. ЦСКА на две головы выше
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info оценил оборону "Пари НН" и поделился ожиданиями от грядущего матча нижегородцев с "армейцами".
Фото: ФК "Пари НН"