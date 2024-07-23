"Почему наших латиноамериканцев надо женить? Не всех. У нас есть женатые. А свободных — надо. Практика показывает, что женатые более профессиональные и заряженные. Кого первым повел бы в ЗАГС? Надо Томпсона и Флорика (Флорентина) сводить", — цитирует Андреева "СЭ".
25-летний атакующий полузащитник Габриэль Флорентин выступает за "Оренбург" с августа 2022 года. Он был выкуплен у аргентинского клуба "Архентинос Хуниорс" за 2,2 млн евро.
19-летний вингер Хорди Томпсон выступает за "Оренбург" с января 2024 года. Первые полгода он был арендован у чилийского клуба "Коло-Коло". В июле 2024 года "Оренбург" выкупил футболиста за 1,2 млн евро.
Спортдир "Оренбурга": более профессиональными являются женатые футболисты, свободных - надо женить
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев оценил влияние семейного положения футболистов на их выступление на поле.
Фото: ФК "Оренбург"