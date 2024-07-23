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Новичок "Химок" Лукас Вера: не разочарован, что не перешёл в "Локомотив"

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Аргентинский полузащитник Лукас Вера прокомментировал свой переход из "Оренбурга" в подмосковные "Химки".
Фото: ФК "Химки"
"Нет разочарования, что я перешёл в "Химки", а не в "Локомотив". Франк Артига звонил мне, говорил, что я ему очень интересен. Я поговорил с агентом и сказал: "Закрываем сделку с "Химками", — цитирует Веру "Чемпионат".

Подмосковные "Химки" выкупил 27-летнего футболиста у "Оренбурга" за 1 млн евро. Соглашение, которое заключили между собой игрок и команда, рассчитано до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне аргентинский полузащитник в составе "Оренбурга" принял участие в 30 матчах (в среднем, 66 мин. за игру), в которых сумел забить 1 гол и отдать 5 голевых передач.

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