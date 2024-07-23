- Мы ведем диалог о переходе Фернандеса в "Химки", в выходные игрок прошел медицинское обследование. Надеюсь, в ближайшее время все условия будут согласованы сторонами и новый футболист поможет нам укрепить оборону.
27-летний защитник Дани Фернандес выступал за испанский "Расинг" с июля 2022 года. Этим летом игрок покинул клуб по истечении срока контракта. В минувшем сезоне Фернандес сыграл за "Расинг" 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость испанца в 600 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
Бывший защитник "Расинга" Фернандес прошел медосмотр в "Химках"
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев рассказал о процессе перехода защитника Дани Фернандеса.
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