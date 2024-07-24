"Задача в этом году - попасть в пятёрку в чемпионате и как можно дальше пройти в Кубке России. Амбициозные задачи, но нам под силу это сделать", - цитирует Адамова "Матч ТВ".
Арсен Адамов перешёл в грозненский "Ахмат" из петербургского "Зенита" на правах аренды, в прошлом сезоне защитник выступал за "Оренбург" и провёл во всех турнирах 25 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 грозненский "Ахмат" на своём поле сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1.
Защитник "Ахмата" Адамов: задача в этом году - попасть в пятёрку в чемпионате, нам это под силу
Защитник "Ахмата" Арсен Адамов рассказал о задачах команды на сезон.
Фото: ФК "Ахмат"