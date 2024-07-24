"Динамо" называют фаворитом в грядущем поединке, но "Локомотив" способен преподнести сюрприз. Для "Динамо" этот матч не будет легкой прогулкой. Предполагаю, что может даже случиться ничья, хотя "Динамо" является фаворитом. Будем надеяться, что команды порадуют нас атакующим футболом, ведь оба коллектива любят играть в таком стиле", - сказал Булыкин.
Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Локомотивом" пройдёт 27 июля на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В первых играх сезона бело-голубые одержали победу над воронежским "Факелом" 3:1, "Локомотив" одолел дебютанта лиги тольяттинский "Акрон" со счётом 3:2. Напомним, в прошедшем розыгрыше РПЛ динамовцы завоевали бронзовые медали, заработав 56 очков, "железнодорожники" с 53-мя набранными баллами завершили чемпионат на четвёртой строчке.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: "Динамо" называют фаворитом, но "Локомотив" способен преподнести сюрприз
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от московского дерби между "Динамо" и "Локомотивом" во 2-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"