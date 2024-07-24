Источник: Помазун отказался переходить в "Ахмат"

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Российский вратарь ЦСКА Илья Помазун отказался от перехода в грозненский "Ахмат".
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, "Ахмат" вел переговоры с агентом Помазуна по поводу перехода в клуб. Стороны не смогли прийти к соглашению по трансферу.

Последние три сезона российский вратарь провел в составе екатеринбургского "Урала", провел 100 матчей, 25 из которых отстоял на "ноль".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.

Источник: Metaratings.

Илья Помазун ЦСКА Ахмат Российские трансферы
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