Как сообщает источник, "Ахмат" вел переговоры с агентом Помазуна по поводу перехода в клуб. Стороны не смогли прийти к соглашению по трансферу.
Последние три сезона российский вратарь провел в составе екатеринбургского "Урала", провел 100 матчей, 25 из которых отстоял на "ноль".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.
Источник: Metaratings.
Источник: Помазун отказался переходить в "Ахмат"
Российский вратарь ЦСКА Илья Помазун отказался от перехода в грозненский "Ахмат".
Фото: ПФК ЦСКА