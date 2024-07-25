"ЦСКА обязан и должен обыгрывать "Пари НН", потому что армейцы просто сильнее по составу. Я смотрел матч "Пари НН" - "Рубин", и нижегородцы не оставили хорошего впечатления. Конечно, в Нижнем Новгороде ЦСКА будет чуть сложнее, поэтому 60%, что армейцы одержат победу", - сказал Тарханов.
Встреча между "Пари Нижним Новгородом" и ЦСКА пройдет в эту субботу, 27 июля, на домашнем стадионе нижегородцев. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. В прошлом сезоне "армейцы" дважды обыгрывали "Пари НН", дома со счетом 3:2 и в гостях со счетом 2:6. В первом туре нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" 0:0, а клуб из Нижнего Новгорода проиграл при своих болельщиках казанскому "Рубину" 2:2.
Источник: "Чемпионат"
Тарханов: ЦСКА обязан и должен обыгрывать "Пари НН", потому что армейцы сильнее по составу
Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между "Пари НН" и ЦСКА.
Фото: ЦСКА