"Угальде - абсолютнейшая ложь и грандиозный обман! Как можно было привезти этого человека в "Спартак"?! Я вижу, что всякие аналитики пишут: он много бегает и где-то там отрабатывает, работает на команду. Ребята, проснитесь: работа нападающего на команду - это голы и ассисты. И за человека с 0+0 отдали 14 млн евро! Сколько же тогда стоит Заболотный, который умеет забивать? А Чалов? Такого человека, как Угальде, может привезти только непрофессионал", - заявил Созин.
Манфред Угальде присоединился к московскому "Спартаку" в зимнее трансферное окно в январе 2024-го года. За трансфер коста-риканского нападающего нидерландскому "Твенте" было заплачено, по данным СМИ, 13 миллионов евро. В случае достижения определенных бонусов сумма сделки может возрасти до 15-ти миллионов.
В весенней части сезона Манфред Угальде принял участие в 16-ти матчах в составе "Спартака" во всех турнирах. На счету форварда 1 забитый мяч - в ворота "Зенита" в Кубке России. Результативными действиями в матчах РПЛ 22-летний футболист не отмечался. Контракт игрока сборной Коста-Рики с красно-белыми рассчитан до лета 2028-го года.
Источник: "Чемпионат"
Созин - о трансфере Угальде в "Спартак": за человека с 0+0 отдали 14 млн евро! Сколько же тогда стоит Заболотный?
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал трансфер форварда Манфреда Угальде в "Спартак".
Фото: "Матч ТВ"