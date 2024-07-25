"Прежде всего, это разные игроки. Барко - игрок средней линии, но атакующая функция есть. Промес уже освоился, он был ведущим игроком и стал лидером. Сможет ли лидером стать Барко - сложно сказать. Не все здесь зависит от мастерства, нужно еще проявлять характер и должны быть лидерские качества. Пока мы не знаем есть ли эти качества у него или нет", - заявил Гладилин.
Московский "Спартак" объявил о переходе в команду аргентинского полузащитника "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко. За трансфер 25-летнего плеймейкера красно-белые", по данным СМИ, заплатили 14 миллионов евро. Сам футболист подписал с московской командой контракт на 3 сезона - до лета 2027-го года.
В летнее трансферное окно состав "Спартака" официально покинул нападающий Квинси Промес. Контракт с 32-летним нападающим истек в конце прошлого сезона. В весенней части РПЛ и Кубка России Квинси Промес не принимал участия из-за ареста в ОАЭ. Напомним, на родине футболиста обвиняют в контрабанде наркотиков, из-за которой он может быть приговорен к 6-ти годам тюрьмы. В данный момент Квинси Промес находится в Дубае в ожидании экстрадиции в Нидерланды.
Источник: "СЭ"
Гладилин: Барко, чтобы заменить Промеса в "Спартаке", нужно проявить характер
Ветеран "Спартака" Валерий Гладилин высказался о переходе в стан красно-белых аргентинского плеймейкера Эсекьеля Барко.
Фото: официальный сайт "Спартака"