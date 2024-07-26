"Вначале было прямо страшно. Ранее я не испытывал ничего подобного. Уж тем более не сталкивался с риском дисквалификации, отстранения от футбола. Эти переживания - самое моё большое наказание", - сказал Безруков.
Напомним, в прошлом сезоне РПЛ после победы "Рубина" над "Зенитом" (2:0) в апрельском матче в Санкт-Петербурге Руслан Рубин на камеру пошутил, что "Краснодар" должен "скинуть денежки на карту" за то, что казанцы нанесли поражение их конкуренту. В Российском футбольном союзе отреагировали на заявление футболиста, его слова оценивала комиссия по этике. Безрукова оштрафовали на 100 тысяч рублей, а также дисквалифицировали на три месяца условно.
Источник: Sport24
Руслан Безруков - о шутке про "денежки на карту": вначале было прямо страшно
Игрок казанского "Рубина" Руслан Безруков поделился своими переживаниями по поводу истории с штукой о перечислении денег.
Фото: РИА Новости