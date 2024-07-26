"Спартаку" реабилитироваться надо, а "Химки" также будут убегать на контратаках и использовать свои шансы. У них есть Мирзов, который индивидуально очень сильный, Заболотный - они могут разносторонне играть. А "Спартак", если побежит в атаку, кто в защите будет? Они еще не такие опытные, чтобы играть один в один в защите", - сказал Ещенко.
Встреча "Химок" и "Спартака" пройдет в это воскресенье, 28 июля на домашнем стадионе красно-черных "Арена Химок", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, главным арбитром назначили Василия Казарцева, на ВАР будет работать Алексей Сухой. В последних пяти играх подмосковная команда выигрывала лишь однажды, три виктории одержал "Спартак", один раз была зафиксирована ничья. В первом туре Российской Премьер-Лиги "Химки" сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1), красно-белые под руководством сербского тренера Деяна Станковича потерпел поражение в выездном матче с "Оренбургом" (0:2).
Источник: "РБ Спорт"
Ещенко: "Спартаку" надо реабилитироваться в матче с "Химками"
Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 2-го тура между подмосковными "Химками" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"