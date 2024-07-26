"Динамо" является фаворитом в матче с "Локомотивом", команда на ходу. А вот "Акрон" в матче первого тура вскрыл проблемы "Локо" в обороне. Победа "красно?зеленых" в той игре была построена на контратаках. Именно это принесло результат. Но "Динамо", думаю, не позволит "Локомотиву" играть в удобный для него футбол", - сказал Пименов.
Московское дерби между "Динамо" и "Локомотивом" состоится в эту субботу, 27 июля на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, главным арбитром назначили Сергея Карасева, на ВАР будет работать Евгений Турбин. В первом туре РПЛ бело-голубые одержали победу в домашнем матче с воронежским "Факелом" (3:1), "железнодорожники" переиграли дебютанта лиги тольяттинский "Акрон" (3:2).
Источник: "Матч ТВ"
Пименов: "Динамо" не позволит "Локомотиву" играть в удобный для него футбол
Бывший нападающий "Локомотива" и "Динамо" Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между двумя московскими клубами.
Фото: ФК "Динамо"