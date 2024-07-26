"Все футболисты ЦСКА знают, что мы задолжали нашим болельщикам. Мы не провели хороший чемпионат, но это уже прошлое. Сегодня нам нужно смотреть в настоящее. Уже всё поменялось, произошли определенные перемены в нашей команде. Мы великолепно и мощно провели предсезонные сборы с Николичем", - заявил Мойзес.
Минувший сезон ЦСКА завершил на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Фладимира Федотова набрали 48 очков в 30-ти матчах сезона. Новым главным тренером "армейцев" с сезона 2024/25 стал сербский специалист Марко Николич, работавший ранее в России во главе московского "Локомотива".
В 1-м туре нового сезона ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом". Забитыми голами команды не отметились. Во 2-м туре "армейцы" встретятся с "Пари НН" в Нижнем Новгороде. Игра пройдет в субботу, 27-го июля.
Источник: Metaratings
Мойзес: все футболисты ЦСКА знают, что мы задолжали нашим болельщикам
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза поделился ожиданиями от нового сезона под руководством сербского главного тренера Марко Николича.
Фото: "Матч ТВ"