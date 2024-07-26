28-летний полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский останется в клубе, несмотря на слухи о трансферах на его позицию в команде. Как сообщает Sport24, красно-белые по-прежнему рассчитывают на россиянина. Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что "Спартак" близок к заключению сделки по приобретению бразильского вингера Маркиньоса из "Ференцвароша".
В текущее трансферное окно "Спартак" уже приобрел двух футболистов группы атаки. За 2 миллиона из испанского "Бетиса" перебрался форвард Виллиан Жозе, за трансфер атакующего полузащитника "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко было заплачено 14 миллионов евро. Кроме того, из аренды в "Клермоне" в "Спартак" вернулся нападающий Шамар Николсон.
Sport24: Зиньковский не покинет "Спартак" в случае трансфера Маркиньоса из "Ференцвароша"
Московский "Спартак" не собирается продавать вингера Антона Зиньковского в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"