26-летний атакующий полузащитник "Спартака" из Суботицы Андрей Тодоровски может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает "СЭ", в услугах хавбека заинтересованы 2 клуба российской Премьер-лиги. Сообщается, что одна из команды - махачкалинское "Динамо", вторая - не называется.
Контракт Тодоровски со "Спартаком" рассчитан до лета 2026-го года. Македонец является воспитанником австрийского футбола, где выступал за "Рапид" и ряд других клубов. В чемпионат Сербии он перебрался летом 2021-го года. Трансферная стоимость Тодоровски по оценке Transfermarkt - 1.5 миллиона евро.
"СЭ": полузащитник "Спартака" Суботицы Андрей Тодоровски привлек внимание двух клубов РПЛ
Полузащитник сербского "Спартака" Андрей Тодоровски может продолжить карьеру в России.
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