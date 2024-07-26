"Я придерживаюсь мнения, что те футболисты, которые больше всего времени провели в лиге, наиболее достойны претендовать на это звание. На сегодняшний день я бы выделил Вендела", - цитирует Мойзеса Metaratings.
Бразильский полузащитник Вендел выступает за петербургский "Зенит" с осени 2020 года - всего на счету игрока 125 матчей за петербуржцев во всех турнирах, 20 забитых мячей и 27 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 20 миллионов евро, Вендел является самым дорогим игроком Российской Премьер-Лиги.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно бразилец может перейти в турецкий "Галатасарай", однако в Турции отказались от приобретения игрока из-за цены в 25 миллионов евро.
Мойзес назвал полузащитника "Зенита" Вендела лучшим бразильским игроком в РПЛ
Фото: ФК "Зенит"