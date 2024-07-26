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Мойзес назвал полузащитника "Зенита" Вендела лучшим бразильским игроком в РПЛ

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Защитник ЦСКА Мойзес назвал полузащитника "Зенита" Вендела лучшим бразильским игроком в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я придерживаюсь мнения, что те футболисты, которые больше всего времени провели в лиге, наиболее достойны претендовать на это звание. На сегодняшний день я бы выделил Вендела", - цитирует Мойзеса Metaratings.

Бразильский полузащитник Вендел выступает за петербургский "Зенит" с осени 2020 года - всего на счету игрока 125 матчей за петербуржцев во всех турнирах, 20 забитых мячей и 27 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 20 миллионов евро, Вендел является самым дорогим игроком Российской Премьер-Лиги.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно бразилец может перейти в турецкий "Галатасарай", однако в Турции отказались от приобретения игрока из-за цены в 25 миллионов евро.

ЦСКА Мойзес Барбоза Зенит Маркус Вендел
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