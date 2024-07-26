"Видно, что команда ещё не в оптимальных кондициях, как и все, за исключением "Зенита". Конечно, "Спартак" будет набирать, но и другие команды тоже. Пора "Спартаку" побороться за чемпионство, как "Динамо" с "Краснодаром" в прошлом году. В это мало верится, но надеюсь на это", - цитирует Аленичева "Чемпионат".
Главным тренером московского "Спартака" в новом сезоне стал сербский специалист Деян Станкович. В первом официальном матче под руководством экс-полузащитника "Интера" красно-белые уступили "Оренбургу". Матч 1-го тура РПЛ завершился поражением 0:2. Во 2-м туре "Спартак" встретится с подмосковными "Химками". Игра пройдет в воскресенье, 28-го июля.
Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский "Зенит", набрав 57 очков в 30-ти матчах. На победу в турнире до последнего тура претендовали "Краснодар" и "Динамо", но в итоговой таблице отстали от сине-бело-голубых на 1 очко.
Аленичев: пора "Спартаку" побороться за чемпионство. Слабо верится, но надеюсь на это
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от выступлений команды в новом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"