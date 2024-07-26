"Не готов комментировать интерес к Голенкову, но Егор готов рассмотреть варианты из других клубов, если конечно, этот вариант устроит "Ростов", - цитирует Талаева Metaratings
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Егору Голенкова со стороны московских ЦСКА и "Локомотива". Сообщается, что "Ростов" готов отпустить игрока за 8 миллионов евро.
В матче 2-го тура РПЛ "Ростов" одержал уверенную победу над "Крыльями Советов" (3:1). Егор Голенков появился на поле на 62-й минуте, а на 63-й записал на свой счет забитый мяч, который в итоге оказался победным.
Агент: Голенков готов рассмотреть предложения от других клубов, если они устроят "Ростов"
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда "Ростова" Егора Голенкова, высказался о возможной смене клуба его клиентом.
Фото: официальный сайт "Ростова"