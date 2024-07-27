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Мор: хорошо, что "Спартак" взял Дмитриева, парень выделялся в "Урале"

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Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал переход вингера "Урала" Игоря Дмитриева в стан красно-белых.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Парень выделялся своей игрой в "Урале", работоспособный, настырный. Там двое были заметны на общем фоне - Ишков и Дмитриев. Оба по краям играли. Дмитриев - тот, кто бороздит бровку, туда-сюда бегает, отличная скорость, не боится играть. Мне нравится этот футболист. И то, что его взяли в "Спартак", очень хорошо. Могу оценить это приобретение только со знаком плюс", - заявил Мор.

Московский "Спартак" объявил о приобретении футболиста "Урала" Игоря Дмитриева. По оценке СМИ, трансфер обошелся красно-белым в 2.5 миллиона евро. В минувшем сезоне на счету 20-летнего воспитанника "Зенита" 2 голевые передачи в 35-ти матчах в составе "Урала" во всех турнирах.

Игорь Дмитриев стал 3-м новичком "Спартака" в летнее трансферное окно. Ранее состав команды пополнили форвард Виллиан Жозе из "Бетиса" и полузащитник Эсекьель Барко из "Ривер Плейта".

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Урал Игорь Дмитриев Российские трансферы
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