"Нет, почему? И Пиняев, и Воробьев, и Сулейманов — есть игроки хорошие", - цитирует слова Фассона Sport24. Также игрок отметил, что команде "не хватает Дзюбы и Глушенкова".
Напомним, что вчера в рамках 2 тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. Единственный гол в составе "железнодорожников" забил новоиспеченный форвард команды Дмитрий Воробьев. Следующий свой матч красно-зеленые проведут 30 июля против "Ростова" в рамках 1 тура группового этапа Кубка России.
Фассон считает, что Пиняев - не основной лидер атаки "Локомотива"
Защитник "Локомотива" Лукас Фассон высказался по поводу того, кто является лидером атаки "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"