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Нагорных - о возможном обмене Пиняева на Соболева: слухи и вброс, не более того

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал слухи вокруг вингера команды Сергея Пиняева.
Фото: РИА Новости
"Это слухи и вброс, не более того", - приводит слова Нагорных "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что отстраненный от тренировок с основой "Спартака" нападающий Александр Соболев может перейти в "Локомотив", а в обратном направлении проследует вингер "железнодорожников" Сергей Пиняев.

В этом сезоне 19-летний форвард провел за красно-зеленых два матча, в которых записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.

Юрий Нагорных Локомотив Сергей Пиняев Александр Соболев Спартак Российские трансферы
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