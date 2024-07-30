"Слова Гогуа про переход в "Реал" - это шутка. Похвально, что Седрик так говорит. Было бы хуже, если бы он сказал, что хочет перейти в ивановский "Текстильщик". Способен ли Гогуа заиграть в европейском топ-клубе? У Седрика все для этого есть", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Ранее игрок подмосковных "Химок" Седрик Гогуа заявил, что в будущем хотел бы перейти в мадридский "Реал". Центральный защитник этим летом перешел из ярославского "Шинника" в подмосковные "Химки" на правах свободного агента, однако пока что не выступал за новую команду в официальных матчах. Ранее Гогуа выступал за московский ЦСКА, СИК, "Ротор", "Истиклол", "Партизан" и "Тамбов".
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги команда Франка Артиги сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1), а во 2-м туре уступила на своем поле московскому "Спартаку" (1:3).
Агент Гогуа: слова Седрика про переход в "Реал" - это шутка, но у него есть все, чтобы заиграть в Европе
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о словах защитника "Химок" Седрика Гогуа про мадридский "Реал".
Фото: ФК "Химки"