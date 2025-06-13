"Мы договорились, пожали руки. Сейчас тренировки идут два раза в день. Может быть, в пятницу, субботу или через час мы подпишем контракт в любом случае", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
По итогам сезона-2024/2025 махачкалинское "Динамо" заняло 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 29 баллов. Этот сезон стал дебютным для клуба в элите российского футбола.
Хасанби Биджиев работает в махачкалинском клубе с февраля 2024 года, ранее он был главным тренером "Спартак-Нальчика", "Ротора", курского "Авангарда".
В махачкалинском "Динамо" рассказали, когда продлят контракт с Биджиевым
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о продлении контракта с главным тренером Хасанби Биджиевым.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала