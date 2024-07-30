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Источник: "Краснодар" предложил 11 млн евро за левого вингера из чемпионата Португалии

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"Краснодар" предложил португальскому клубу "Витории Гимарайнш" 11 миллионов евро за левого крайнего нападающего Жоту Силву.
Фото: IMAGO
По информации источника, на 24-летнего игрока также претендует английский "Ноттингем Форест" и греческий "Панатинаикос". Известно, что конкуренты краснодарского клуба предлагают за вингера около 7 миллионов евро.

Жота Силва выступает за "Виторию Гимарайнш" с лета 2022 года и за это время забил 20 голов и сделал 11 ассистов в 83 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро, действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Источник: "Чемпионат"

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