По информации источника, на 24-летнего игрока также претендует английский "Ноттингем Форест" и греческий "Панатинаикос". Известно, что конкуренты краснодарского клуба предлагают за вингера около 7 миллионов евро.
Жота Силва выступает за "Виторию Гимарайнш" с лета 2022 года и за это время забил 20 голов и сделал 11 ассистов в 83 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро, действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Краснодар" предложил 11 млн евро за левого вингера из чемпионата Португалии
"Краснодар" предложил португальскому клубу "Витории Гимарайнш" 11 миллионов евро за левого крайнего нападающего Жоту Силву.
Фото: IMAGO