"Со скамейки вообще ничего не видел. Сейчас показали. Что сказать? Вы же видели. Удар по ноге был, на VAR люди сидят, смотрят и говорят, что нет. Если на белое говорят черное, что я скажу?" — приводит слова Карпина "Матч ТВ".
30 июля в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 московский "Локомотив" у себя дома принимал "Ростов". Встреча завершилась минимальной победой хозяев (1:0) - единственный гол на 78-й минуте забил 19-летний форвард "железнодорожников" Вадим Раков.
Во 2-м туре 13 августа "Локомотив" отправится на выезд в Оренбург, а "Ростов" у себя дома примет подмосковные "Химки".
Карпин - о неназначенном пенальти в ворота "Локомотива": что я скажу, если на белое говорят черное?
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча Кубка России с московским "Локомотивом" прокомментировал эпизод с падением Николая Комличенко в штрафной красно-зеленых.
Фото: ТАСС