"Оборонялись низким блоком в начале. Против "Зенита" как еще можно играть? Но эти два гола со стандарта… Против "Зенита" начинать с 0:2 тяжело. Молодыми ребятами, которых мы привезли сегодня, я доволен. Они сыграли здорово, к ним претензий нет. Ошибки были, конечно, но это исправимо. Они молодые, впитывают все. Хорошая молодежь подрастает", - передаёт слова Черевченко "Матч ТВ".
Встреча "Зенита" и "Факела" прошла 30 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". За хозяев отличились полузащитник Александр Ерохин и нападающий Вильсон Изидор. Ещё автогол организовал защитник гостей Василий Черов. Для "Факела" это поражение стало третьим с начала сезона за три игры.
В следующем туре "Зенит" отправится в Казань, где сыграет против "Рубина", а "Факел" у себя дома примет тольяттинский "Акрон". Ранее в группе D "Рубин" победил "Акрон" со счётом 4:0.
Тренер "Факела" Черевченко: оборонялись низким блоком. Как еще против "Зенита" можно играть?
Главный тренер воронежского "Факела" Игорь Черевченко дал комментарий после поражения от петербуржского "Зенита" в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 (0:3).
Фото: ФК "Факел"