"Не буду говорить ни нет, ни да. Но вряд ли. Всё-таки МЛС далека от топ-5 лиг. Лучше в ЦСКА играть. Понятно, что я бы не поехал играть за три копейки. Никто не захочет падать по деньгам, условно, со 100 тысяч до трёх. Да и клубы вряд ли станут такое предлагать — они ведь тоже оценивают тебя как игрока", - цитирует Дивеева "Чемпионат".
Дивеев является воспитанником уфимского футбола. ЦСКА выкупил его у "Уфы" в 2019 году за 1,5 млн евро. За это время в составе армейцев защитник провёл 150 матчей. Кроме того, на его счету 15 матчей в составе сборной России.
Действующее соглашение между 24-летним игроком и московским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.
Дивеев - о возможном переходе: за три копейки играть не поехал бы, вряд ли бы перешёл в клуб MLS, в ЦСКА лучше
Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос о возможности перехода в клуб из США.
Фото: ПФК ЦСКА