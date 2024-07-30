Сообщается, что "Зенит" желает получить компенсацию от продажи бразильца в сумме 15 млн евро. Но клуб из Стамбула собирается скинуть цену и договориться об оплате по частям. Какое решение в ответ на это предложение приняли сине-бело-голубые, пока неизвестно.
Роберт Ренан перебрался в петербургский клуб в январе 2023 года на правах свободного агента. До конца этого календарного года 20-летний защитник отдан в аренду в бразильский "Интернасьонал". Согласно данным, размещённым на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 9 млн евро.
Источник: аккаунт турецкого журналиста Эртана Сузгуна в социальной сети
Источник: "Бешикташ" сделал "Зениту" предложение о приобретении Роберта Ренана
По информации СМИ, турецкий "Бешикташ" сделал петербургскому "Зениту" предложение о приобретении защитника Роберта Ренана.
Фото: Global Look Press