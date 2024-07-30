Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
16:00
ОренбургНе начат
Спартак
18:30
ДинамоНе начат
Ахмат
21:00
Нижний НовгородНе начат
Краснодар
21:00
ЦСКАНе начат

Источник: "Бешикташ" сделал "Зениту" предложение о приобретении Роберта Ренана

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, турецкий "Бешикташ" сделал петербургскому "Зениту" предложение о приобретении защитника Роберта Ренана.
Фото: Global Look Press
Сообщается, что "Зенит" желает получить компенсацию от продажи бразильца в сумме 15 млн евро. Но клуб из Стамбула собирается скинуть цену и договориться об оплате по частям. Какое решение в ответ на это предложение приняли сине-бело-голубые, пока неизвестно.

Роберт Ренан перебрался в петербургский клуб в январе 2023 года на правах свободного агента. До конца этого календарного года 20-летний защитник отдан в аренду в бразильский "Интернасьонал". Согласно данным, размещённым на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 9 млн евро.

Источник: аккаунт турецкого журналиста Эртана Сузгуна в социальной сети

Зенит Роберт Ренан Российские трансферы Бешикташ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится