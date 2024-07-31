"Есть хорошие предложения. Из иностранных чемпионатов? И не только. Из России тоже есть", - цитирует слова Джикии "СЭ".
Последним клубом российского защитника является "Спартак". Джикия выступал за московский клуб с сезона-2016/17, с тех пор он провел 215 матчей, забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач. В мае 2024 года красно-белые объявили об уходе футболиста из клуба по истечении срока контракта.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.
Джикия рассказал о вариантах продолжения карьеры
Экс-игрок московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о возможных вариантах продолжения своей карьеры.
Фото: ФК "Спартак"