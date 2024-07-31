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Джикия рассказал о вариантах продолжения карьеры

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Экс-игрок московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о возможных вариантах продолжения своей карьеры.
Фото: ФК "Спартак"
"Есть хорошие предложения. Из иностранных чемпионатов? И не только. Из России тоже есть", - цитирует слова Джикии "СЭ".

Последним клубом российского защитника является "Спартак". Джикия выступал за московский клуб с сезона-2016/17, с тех пор он провел 215 матчей, забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач. В мае 2024 года красно-белые объявили об уходе футболиста из клуба по истечении срока контракта.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.

Георгий Джикия Спартак Российские трансферы
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