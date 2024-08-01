"Мне кажется, сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить со "Спартаком". Один раз - это случайность, три-четыре раза - уже нет. Я, конечно, сочувствую Лещуку в плане того, что неприятно пропускать голы из-за твоих ошибок. У "Динамо" же достаточно вратарей, их четыре-пять. Может быть, в матче со "Спартаком" надо ставить не Лещука? А Игоря пробовать в других играх", - заявил Нигматуллин.
Московский "Спартак" разгромил "Динамо" в 1-м матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Голами в составе красно-белых отметились форвард Манфред Угальде, полузащитник Хесус Медина и защитник Павел Маслов. Место в воротах бело-голубых занимал 28-летний Игорь Лещук для голкипера этот матч стал первым в текущем сезоне.
В летнее трансферное окно состав "Динамо" пополнил голкипер сборной России Андрей Лунев. 32-летний вратарь присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента после истечения контракта с азербайджанским "Карабахом". Именно Лунев защищал ворота "Динамо" в первых 2-х турах РПЛ. Помимо Лунева и Лещука, в составе "Динамо" есть белорусский 20-летний вратарь Андрей Кудравец, приобретенный у БАТЭ.
Источник: "Чемпионат"
Нигматуллин: я, конечно, сочувствую Лещуку, но нельзя было ставить его со "Спартаком"
Экс-голкипер Руслан Нигматуллин оценил игру вратаря "Динамо" Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против "Спартака" (0:3).
Фото: "Чемпионат"