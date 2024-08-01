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Кузнецов: два варианта, почему Чалов переходит в ПАОК - зарабатывать деньги или он не нужен ЦСКА

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Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о причинах ухода нападающего Федора Чалова из клуба.
Фото: "Чемпионат"
"Два варианта, почему Чалов переходит в ПАОК - это зарабатывать деньги или он не нужен ЦСКА. Если он хочет играть в Европе, то пусть играет, но из ПАОКа будет невозможно потом перейти в клуб из топ-5 Европы. Что касается потери для ЦСКА, то вы много видели Чалова в играх за команду? Тут надо обращаться к тренеру, если он решил, что Федя не нужен, значит, такая сделка будет совершена", - заявил Кузнецов.

Греческий ПАОК близок к подписанию контракта с нападающий сборной России и ЦСКА Федором Чаловым. Ожидается, что действующие чемпионы Греции заплатят за трансфер форварда 3 миллиона евро - сумму отступных, прописанную в его контракте с "армейцами". Ранее Федор Чалов опубликовал письмо, в котором попрощался с клубом и болельщиками.

По данным СМИ, Федор Чалов уже находится в Греции. Прохождение медосмотра и подписание контракта с ПАОКом, по словам руководства греческого клуба, состоится сегодня, 1-го августа.

Источник: "Чемпионат"

Дмитрий Кузнецов Федор Чалов ЦСКА ПАОК Российские трансферы
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