"Чалов подписал контракт с ПАОКом, соглашение на три года. Около 21:00 будет официально объявлено", - сказал вице-президент греческого клуба Кириакос Кириакос.
Ранее в СМИ сообщали, что ЦСКА получит за 26-летнего форварда 3 миллиона евро. В прошлом сезоне Чалов забил 16 голов и сделал пять голевых передач в 42 матчах за армейскую команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.
Напомним, Фёдор дебютировал в майке ЦСКА в 2016 году, в составе "армейцев" он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Во время своей карьеры в российском клубе Чалов отправлялся в аренду в швейцарский "Базель". В составе греческого ПАОКа россиян получит возможность сыграть в Лиге чемпионов.
Источник: ТАСС
Фёдор Чалов подписал контракт с ПАОКом сроком на три года
Российский нападающий Фёдор Чалов подписал с греческим ПАОКом контракт длительностью на три года, сегодня вечером состоится официальная презентация игрока.
Фото: ЦСКА