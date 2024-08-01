Как сообщает источник, самарцы делали предложение российскому защитнику, на что получила отказ от представителей Георгия Джикии, которые заявили, что приоритет для футболиста - зарубежный чемпионат.
Последним клубом Джикии был московский "Спартак", за который он провел в сезоне-2023/24 12 матчей и не отметился результативными действиями.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: "Крылья Советов" интересовались Джикией
Экс-защитник московского "Спартака" Георгий Джикия был интересен самарским "Крыльям Советов".
Фото: ФК "Спартак"