"Для Глушенкова каждый матч важен, потому что "Зенит" очень яркий, а "Ростов" по первым двум турам показывает самую зрелую игру. Не думаю, что это будет какое?то доказательство Карпину. Глушенков играет так, как он играет, получает удовольствие, нашё эту химию с бразильцами, особенно с Венделом. Он как влитой вписался в команду", - сказал Корнаухов.
Валерий Карпин помимо "Ростова" возглавляет сборную Россию. На последнюю игру против команды Белоруссии Глушенкова не оказалось в заявке. По информации СМИ, между футболистом и тренером был конфликт, однако член тренерского штаба национальной сборной Николай Писарев это опроверг, заявив, что отсутствие игрока на июньских сборах было связано с травмой. Тем не менее, в футбольном сообществе продолжает стоять вопрос о невызове лучшего ассистента РПЛ прошлого сезона в национальную команду.
В эту субботу, 3 августа, Карпин и Глушенков встретятся на стадионе "Газпром Арена", петербургский "Зенит" примет на своем поле "Ростов" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Максим Глушенков этим летом присоединился к чемпиону страны, перейдя из "Локомотива". На счету новобранца сине-бело-голубых пять голов в трех матчах.
Источник: "Чемпионат"
Корнаухов: не думаю, что Глушенков в матче с "Ростовом" будет что-то доказывать Карпину
Бывший игрок сборной России Олег Корнаухов высказался по поводу участия полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова в матче с "Ростовом", который возглавляет Валерий Карпин.
Фото: ФК "Зенит"