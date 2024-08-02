"Я нахожусь на выезде, только от вас это узнал. Еще не знал о завершении сделки. Если коротко, то Бакаев - хороший футболист", - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".
2-го августа "Химки" на своем официальном сайте объявили о переходе в клуб на правах аренды до конца сезона полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева. Минувший сезон футболист провел, также, на правах аренды в клубе "Аль-Вахда" из ОАЭ. Ранее 28-летний полузащитник выступал за московский "Спартак" и тульский "Арсенал".
В рамках 3-го тура РПЛ "Химки" сыграют на выезде с казанским "Рубином". Сообщается, что Бакаев уже присоединился к команде и сможет принять участие в матче.
Садыгов: еще не знал о завершении сделки с "Зенитом". Бакаев - хороший футболист
Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева из "Зенита" в "Химки".
Фото: официальный сайт "Химок"