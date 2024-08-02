"Чалов правильно сделал, что перешёл в ПАОК. Сами понимаете, что греческие команды участвуют в еврокубках, поэтому это может стать для него трамплином в другую команду более сильного европейского чемпионата. А те, кто критикуют выбор Фёдора, они хоть знают, что такое футбол? Футбольная карьера - максимум 15 лет, если повезёт. Российские команды ещё лет десять нигде играть не будут, дайте человеку поиграть в Европе, пусть посмотрит, порадуется жизни, дай бог сыграет в Лиге чемпионов или Европы", - заявил Канчельскис.
1-го августа греческий ПАОК объявил о подписании форварда сборной России из московского ЦСКА. С нападающим заключен контракт на 3 сезона - до лета 2027-го года. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Такая сумма была прописана в контракте Чалова с ЦСКА в качестве отступных. В составе греческого клуба россиянин будет выступать под номером "9". Напомним, его одноклубником в ПАОКе станет экс-полузащитник "Рубина" и "Зенита" Магомед Оздоев.
ПАОК является действующим чемпионом Греции. Команда принимает участие в отборочном турнире Лиги Чемпионов сезона 2024/25. Соперником греков в 3-м квалификационном раунде главного клубного турнира Европы станет шведский "Мальме". Первая игра в рамках двухматчевого противостояния пройдет в Швеции. Ранее официальный сайт ПАОКа сообщил о включении Чалова в заявку команды на Лигу Чемпионов.
Источник: "Чемпионат"
Канчельскис: Чалов правильно сделал, что перешёл в ПАОК. Российские команды ещё лет десять нигде играть не будут
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.
Фото: YouTube-канал ПАОКа