Атакующий полузащитник бразильского "Сан-Паулу" Хамес Родригес мог продолжить карьеру в России. Как сообщает Legalbet, экс-футболистом мадридского "Реала" интересовалось московское "Динамо". Сам Хамес, однако, отказался от предложения, поскольку не желает переезжать в Россию.
Текущим летом Хамес Родригес в составе сборной Колумбии принимал участие на Кубке Америки и занял с ней второе место. 33-летний полузащитник был признан лучшим футболистом турнира. Напомним, в июле 2014-го года "Реал" заплатил "Монако" за трансфер Хамеса 75 миллионов евро.
Legalbet: "Динамо" пыталось подписать экс-игрока мадридского "Реала" Хамеса Родригеса
Московское "Динамо" проявляло интерес к полузащитнику сборной Колумбии Хамесу Родригесу.
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