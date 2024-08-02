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"Чемпионат": "Зенит" вступил в переговоры с "Марселем" по переходу Амина Арита

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По информации СМИ, петербургский "Зенит" вступил в переговоры с французским "Марселем" по переходу игрока сборной Марокко Амина Арита.
Фото: IMAGO
Сообщается, что "Зенит" активно интересуется атакующим полузащитником, поскольку петербургскому клубу требуется игрок на эту позицию, особенно, после срыва перехода Илича.

Амин Арит выступает за "Марсель" с 2021 года. Первые два сезона он находился в аренде как игрок немецкого "Шальке". Затем французы выкупили футболиста за 5 млн евро. В прошлом сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 44 матах (в среднем, 69,9 мин. за игру), в которых забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.

На молодёжном уровне Арит выступал за сборные Франции, но на взрослом уровне он был заигран за сборную Марокко. В её составе в общей сложности провёл 24 матча и забил 1 гол.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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