Сообщается, что "Зенит" активно интересуется атакующим полузащитником, поскольку петербургскому клубу требуется игрок на эту позицию, особенно, после срыва перехода Илича.
Амин Арит выступает за "Марсель" с 2021 года. Первые два сезона он находился в аренде как игрок немецкого "Шальке". Затем французы выкупили футболиста за 5 млн евро. В прошлом сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 44 матах (в среднем, 69,9 мин. за игру), в которых забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.
На молодёжном уровне Арит выступал за сборные Франции, но на взрослом уровне он был заигран за сборную Марокко. В её составе в общей сложности провёл 24 матча и забил 1 гол.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" вступил в переговоры с "Марселем" по переходу Амина Арита
По информации СМИ, петербургский "Зенит" вступил в переговоры с французским "Марселем" по переходу игрока сборной Марокко Амина Арита.
Фото: IMAGO