"Клуб действительно проводил работу по трансферу Маркиньоса, но "Спартак" на финишной прямой предложил значительно больше с точки зрения финансов, мы не могли ничего сделать в этой ситуации. Разумеется, спортивный блок клуба продолжит активную работу по поиску креативного игрока в атакующую линию, способного усилить команду", - заявил Нагорных.
3-го августа московский "Спартак" объявил о переходе в клуб 24-летнего бразильского полузащитника Маркиньоса из "Ференцвароша". С футболистом был заключен контракт на 3 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро, а зарплата самого игрока в клубе будет составлять 1.2 миллиона в год.
Московский "Локомотив" также вел переговоры по трансферу Маркиньоса. Позже появилась информация, что красно-белые выиграли конкуренцию за игрока. В "Спартаке" Маркиньос будет выступать под 8-м номером.
Нагорных - о срыве трансфера Маркиньоса в "Локомотив": "Спартак" предложил значительно больше
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, почему клубу не удалось подписать бразильского вингера Маркиньоса.
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте